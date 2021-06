Agguato nella notte a Taranto, morto un 21enne

BARI – Un 21enne, Alessio Serra, è stato ucciso la scorsa notte a Taranto. Secondo quanto emerso finora, Serra intorno all’una e trenta si trovava in via Capecelatro quando è stato raggiunto da uno dei cinque colpi di arma da fuoco esplosi che lo hanno ferito in modo grave. Soccorso dal personale 118 e trasportato all’ospedale SS. Annunziata, il 21enne è morto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Sull’accaduto indagano gli agenti di polizia. La vittima era stata arrestata nell’aprile scorso. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi alla base dell’agguato.

