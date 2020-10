Agiurgiuculese spreca, tricolore ritmica alla Baldassarri

FOLGARIA (TRENTO) (ITALPRESS) – La campionessa italiana 2020 è Milena Baldassarri. Questo il verdetto della cinquantesima edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica, celebrata oggi al Palaghiaccio di Folgaria. Il primo atto di questa due giorni è stato il concorso generale nel quale tredici ginnaste si sono affrontate sul programma olimpico – cerchio, palla, clavette e nastro – per la conquista del titolo 2020, alle quali si sono aggiunte otto individualiste che si sono presentate nei loro attrezzi preferiti per centrare la qualificazione alle finali di specialità di domani, dalle ore 12.30. A vincere, come detto, è Milena Baldassarri.

