agli-emmy-2025-si-brinda-con-il-franciacorta:-quinto-anno-da-partner

Milano, 13 set. (askanews) – Franciacorta sarà per il quinto anno consecutivo lo spumante ufficiale degli Emmy Awards, la cui 77esima edizione è in programma domenica 14 settembre al Peacock Theater di Los Angeles, con la conduzione del comico Nate Bargatze e la diretta su Cbs e Paramount+.

Gli Emmy Awards sono i premi più importanti dedicati alla televisione a livello internazionale. Vengono assegnati ogni anno dalla Television Academy e celebrano le migliori produzioni, gli attori, i registi e i professionisti del settore. Sono considerati l’equivalente televisivo degli Oscar per il cinema, dei Grammy per la musica e dei Tony per il teatro.

Il Consorzio Franciacorta sarà presente anche sul red carpet con tre ospiti indicati dall’organizzazione: l’attrice e creativa italo americana Marta Pozzan, la modella Shanina Shaik e la conduttrice Jeannie Mai. La collaborazione tra il Consorzio e la Television Academy è parte del pacchetto di partnership ufficiali della stagione 2025 annunciato nei giorni scorsi e conferma la presenza della Denominazione nelle tappe principali che precedono la serata di premiazione.

“Essere Official Sparkling Wine agli Emmy Awards è per Franciacorta una conferma del suo desiderio di essere ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo” dichiara Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio Franciacorta.

La stagione si è aperta il 16 agosto con la “Hall of Fame Induction Ceremony” al Jw Marriott di Los Angeles, che ha reso omaggio a Viola Davis, Don Mischer, Ryan Murphy, Conan O’Brien, Mike Post e Henry Winkler. Il percorso è proseguito con i “Creative Arts Emmy Awards” del 6 e 7 settembre, la cui sintesi televisiva è prevista il 13 settembre su Fxx. Sul fronte dei contenuti, le nomination annunciate il 15 luglio hanno visto “Severance” guidare con 27 candidature, seguita da “The Penguin” con 24, mentre “The Studio” e “The White Lotus” si attestano a quota 23.

Il Consorzio bresciano spiega che la presenza a Los Angeles si inserisce in una collaborazione pluriennale “che negli ultimi anni ha portato Franciacorta a essere il brindisi dei principali appuntamenti dell’evento, dalle celebrazioni della Hall of Fame alle serate dedicate alle categorie tecniche”.