agli-stati-uniti-la-guerra-all’iran-costa-almeno-2-miliardi-di-dollari-al-giorno

ROMA – Solo per i primi 6 giorni di attacchi all’Iran, la guerra è costata agli Stati Uniti oltre 11,3 miliardi di dollari. E’ la cifra, approssimata molto per difetto, che ha comunicato il Pentagono al Congresso durante un briefing a porte chiuse a Capitol Hill. Lo scrive il New York Times, aggiungendo che questa stima non include molte delle spese associate all’operazione, giunta ormai al suo dodicesimo giorno.

Si prevede quindi che il costo finale per i contribuenti americani sarà molto più elevato, scrive il Nyt.

