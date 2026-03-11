mercoledì, 11 Marzo , 26

Iran, Trump: "Abbiamo vinto, guerra risolta dopo un'ora"

Energia, Marcello Di Caterina (Alis): "Bene apertura Von der Leyen su Ets ma ora sospensione per settore marittimo"

Champions, Bayer Leverkusen-Arsenal finisce 1-1 tra le polemiche. Cos'è successo

Champions, oggi Psg-Chelsea – La diretta

Agli Stati Uniti la guerra all’Iran costa almeno 2 miliardi di dollari al giorno
Agli Stati Uniti la guerra all’Iran costa almeno 2 miliardi di dollari al giorno

ROMA – Solo per i primi 6 giorni di attacchi all’Iran, la guerra è costata agli Stati Uniti oltre 11,3 miliardi di dollari. E’ la cifra, approssimata molto per difetto, che ha comunicato il Pentagono al Congresso durante un briefing a porte chiuse a Capitol Hill. Lo scrive il New York Times, aggiungendo che questa stima non include molte delle spese associate all’operazione, giunta ormai al suo dodicesimo giorno.

Si prevede quindi che il costo finale per i contribuenti americani sarà molto più elevato, scrive il Nyt.
