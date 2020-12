Agostinelli: “Il Napoli ha tutto per giocarsi lo scudetto fino in fondo”

L’ex allenatore del Napoli, Andrea Agostinelli, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Agostinelli

“Questo campionato è strano, il Napoli parte alla pari con altre due-tre squadre per lottare per lo scudetto. Non c’è più l’egemonia della Juventus, sono tutte sullo stesso piano. Il Napoli può giocarsi non solo per il quarto posto ma anche per il titolo. Ha una rosa profonda per provare a vincere. I centrocampisti del Napoli nel 4-3-3 hanno maggiore libertà di movimento. Comunque penso sempre che non bisogna guardare i moduli ma l’atteggiamento. Al Napoli manca solo la continuità. L’unica vera sorpresa è il Milan”.

