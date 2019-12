Agostinelli: “Il Napoli non ha un regista, serve un acquisto funzionale. Gattuso profilo giusto”

L’allenatore Andrea Agostinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il Napoli non ha un vero e proprio regista, ha tre intermedi di centrocampo. E’ difficile giocare senza un vertice basso dopo le cessioni di Jorginho, Hamsik e Albiol, non c’è più nessuno che imposta il gioco. Si può adattare qualcuno, ma alla fine un acquisto deve essere fatto. Non serve per forza un grosso nome, ma un giocatore funzionale al gioco degli azzurri. Gattuso è il profilo giusto, al Milan ha fatto il massimo con l’organico a disposizione, infatti è il miglior risultato raggiunto dai rossoneri negli ultimi anni.