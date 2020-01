L’ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb di Napoli-Juventus finita 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni.

Agostinelli: “Meriti al Napoli, ma la Juventus ha avuto una giornata negativa”

“Tanti meriti sono stati dei partenopei. Ho visto una squadra che ha saputo lottare su ogni palla, che non ha mai mollato. Sempre aggressiva, umile. Quando è così, è difficile battere un avversario del genere che peraltro ha pure qualità indiscusse. La Juventus non l’ho vista bene, è stata una gara no. Ripeto, molti meriti vanno al Napoli. La squadra di Sarri non mi è sembrata concentrata e non ha avuto quell’aggressività che di solito la contraddistingue. Visti i risultati del pomeriggio poteva sfruttare meglio l’occasione ma quello di ieri è stato un Napoli… vero”.

