Agostinelli: “Mertens fiacco, per Osimhen serve tempo. Scudetto? Il Milan non va sottovalutato”

Il Napoli si ferma al San Paolo col Sassuolo, complici i tanti errori sotto porta di Victor Osimhen e Dries Mertens. La squadra azzurra infatti ha patito molto le mancanze dei due. A parlarne è stato Andrea Agostinelli ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione di Marte Sport Live.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore Agostinelli:

Osimhen e Mertens? A Gattuso interessa vadano bene ma a lui interessa tutto il Napoli, se altri hanno fatto meglio a lui va bene così. Potenziamente entrambi possono fare di più ma ci sta che a inizio campionato possano fare meno gol. L’ho detto dal primo giorno, quando è arrivato Osimhen: serve più pazienza. Sul profilo del gioco si è integrato bene, può fare qualche gol in più. Continuasse a migliorare. Ora riesce a far fare meno la differenza ma bisogna avere pazienza. Mertens può trovare anche da solo la posizione da trequartista, il gioco del Napoli non è preordinato in metri: c’è molta fantasia. I giocatori non devono essere frenati a livello tattico. Non mi fa paura il fatto che lui e Osimhen non stiano facendo gol