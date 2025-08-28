giovedì, 28 Agosto , 25

Vasco Rossi, lo sfogo sui fan: “Non faccio parte del biglietto vacanza”

(Adnkronos) - Vasco Rossi sta trascorrendo le vacanze...

Milan, si chiude per Nkunku: trattativa ai dettagli con il Chelsea

(Adnkronos) - Christopher Nkunku è sempre più vicino...

Rai Radio 1 cancella ‘Giù la Maschera’, Foa: “Molto amareggiato, decisione politica”

(Adnkronos) - "Ebbene sì. Quel che era inaspettato...

La musica dell’estate 2025 è (quasi) tutta italiana, in classifica un solo brano straniero

(Adnkronos) - Con l’estate che volge al termine,...
agosto-con-picco-di-influenza-in-australia.-bassetti:-“in-italia-ci-aspetta-stagione-impegnativa”
Agosto con picco di influenza in Australia. Bassetti: “In Italia ci aspetta stagione impegnativa”

Agosto con picco di influenza in Australia. Bassetti: “In Italia ci aspetta stagione impegnativa”

SanitàAgosto con picco di influenza in Australia. Bassetti: “In Italia ci aspetta stagione impegnativa”
Redazione-web
Di Redazione-web

di Redazione e Francesco Demofonti

ROMA – Il mese di agosto ha segnato il picco di influenza in Australia dove è già arrivata la stagione invernale. Il numero dei casi è cresciuto in maniera esponenziale. “L’influenza ha raggiunto il livello più alto in questo decennio e questo sta mettendo a dura prova i nostri ospedali”, ha riferito a inizio mese il ministro della Salute, Chris Picton.

“Abbiamo i dati di cosa sta succedendo in Australia per quanto riguarda l’influenza. Dico questo perché bisogna guardare cosa succede dove hanno già avuto l’inverno e dove si capisce in qualche modo cosa succederà quando arriveranno il nostro autunno e il nostro inverno. In Australia c’è stato un aumento del 70% dei casi rispetto all’anno precedente. E l’anno precedente era già stato molto importante, tanto è vero che noi avevamo chiamato ‘australiana’ l’influenza giunta in Italia. Quindi, si prevede che anche da noi ci sarà una stagione influenzale molto impegnativa, con tanti casi anche gravi”. Lo spiega in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“C’è un dato- prosegue- riferito alle ore in cui le ambulanze hanno funzionato per portare in ospedale malati con influenza: è doppio rispetto a quello che avveniva un anno fa”.

“Quindi- conclude Bassetti- prepariamoci a una stagione influenzale impegnativa. Come si può fare? Vaccinarsi. Ma non solo le persone più anziane, quelle più fragili e i bambini, ma anche tutto il resto della popolazione. È una cosa così semplice quella di proteggersi vaccinandosi contro l’influenza che non comprendo perché la gente non lo faccia”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.