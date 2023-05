“Agosto Morsica”, esce il nuovo singolo estivo dei Coma_Cose

Roma, 5 mag. (askanews) – Dopo aver appena concluso il tour nei club “Un meraviglioso modo di incontrarsi”, interamente sold out, esce oggi “Agosto Morsica”, il nuovo singolo estivo dei Coma_Cose. Il brano, pubblicato per Asian Fake/Epic Records Italy, è stato suonato in anteprima live in occasione della partecipazione del duo al Concertone del Primo Maggio di Roma, ed è ora disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato anche dal videoclip ufficiale.

Scritto dai Coma_Cose e prodotto dai Mamakass, “Agosto Morsica” è una raccolta di immagini e ricordi, a volte malinconici e evocativi, a volte spensierati, che vanno a comporre il racconto di un’estate: la pelle che pizzica una volta che la salsedine si è asciugata al sole, le notti ribelli e l’attesa dell’alba, le hit estive che passano incessanti alla radio. Mantenendo le cifre stilistiche che da sempre caratterizzano California e Fausto Lama, questo pezzo estivo è un invito a cantare e ballare, una vera e propria brezza calda fatta di attimi da condividere con chi abbiamo accanto “E mentre il sole scalda / c’è un vento che sparpaglia / i tuoi pensieri nell’aria / che se non sai dove farli atterrare / prova sulla mia spiaggia / ho un aeroporto al posto delle braccia”.

Il videoclip, nato da un’idea di Fausto Lama e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato in una Riccione deserta ma che già si prepara all’arrivo dell’alta stagione. Ogni scena – complici i colori retrò – ci trasporta nel passato all’interno della tipica estate italiana in riviera, dalle serate in sala giochi allo scambiarsi birre fresche e piadine sul lungomare, fino ai momenti più romantici e sereni trascorsi assieme, che scaldano come il sole cocente.

I Coma_Cose hanno partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano L’ADDIO (Disco di Platino), scritto dai Coma_Cose e prodotto da Fabio Dalè e Carlo Frigerio (Mamakass), e si sono aggiudicati il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo, “L’Addio” aveva già ricevuto il Premio Lunezia per Sanremo 2023 per la qualità dei suoi contenuti. California e Fausto sono saliti sul palco dell’Ariston per la seconda volta dopo l’esordio nel 2021 che li ha visti conquistare pubblico e critica con il brano “Fiamme Negli Occhi” (Doppio Disco di Platino).

Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, i Coma_Cose sono il duo più interessante del panorama musicale attuale, apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto “Inverno Ticinese” (2017), successo poi riconfermato con gli album “Hype Aura” (2019) e “Nostralgia” (2021). Con il nuovo album “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”, uscito il 4 novembre per Asian Fake e Epic Records/Sony Music (e pubblicato di nuovo il 10 febbraio con l’aggiunta del brano di Sanremo 2023 “L’Addio”), segnano il loro ritorno sulle scene e alla musica live con il tour nei club UN MERAVIGLIOSO MODO DI INCONTRARSI, appena concluso, e con la tournée estiva che li vedrà proporre uno show unico nei principali festival italiani, con i scaletta i loro migliori brani: dalle canzoni già culto di “Inverno Ticinese” fino ai successi sanremesi “Fiamme Negli Occhi” e “L’Addio”, attraversando gli album “Un Meraviglioso Modo di Salvarsi” (2022), “Nostralgia”(2021) e “Hype Aura” (2019).

