Agosto si tinge d’autunno: temperature giù e temporali al Centro Nord

Milano, 31 lug. (askanews) – Inizio di Agosto che sembra un po’ Ottobre: temperature massime in calo sotto i 25°C al Nord, acquazzoni e nubi in transito. L’estate 2025 continua a sorprenderci.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase sottomedia e relativamente fresca durante il periodo più caldo dell’anno, il Solleone: questo termine deriva dall’unione delle parole ‘Sole’ e ‘Leone’ e si riferisce al periodo in cui il Sole transita nella costellazione del Leone, fase di massimo caldo estivo tra la seconda metà di Luglio e la prima di Agosto.

Al di là del nome e della spiegazione, quest’anno il Solleone sarà a tratti fresco. Nelle prossime ore, infatti, l’Anticiclone delle Azzorre sarà fronteggiato da un ciclone centrato sulla Danimarca: in questa dura lotta, l’Italia vedrà un peggioramento ‘scandinavo’ sulle regioni del Centro-Nord.

Durante il passaggio instabile, collegato al ciclone danese, il Nord Italia vedrà città come Milano, Bologna e Venezia scendere fino a 23-24°C di massima, altre località addirittura piombare sotto i 22: sono valori che si registrano spesso nella prima metà di Ottobre; vivremo dunque il primo weekend di Agosto con un meteo simil-autunnale.

Ma andiamo per ordine: nelle prossime ore temporali sparsi raggiungeranno le Alpi poi, dal pomeriggio del primo agosto, ecco che il tempo peggiorerà su tutte le zone prealpine, localmente sulla Liguria di Levante ma anche in Pianura Padana, specie sul settore orientale a nord del fiume Po.

Su queste zone si registreranno frequenti acquazzoni alternati a momenti di sole in un contesto via via più fresco; al Centro-Sud invece domineranno condizioni di tempo piacevole, soleggiato e non troppo caldo.

Sabato la perturbazione danese attraverserà tutto il Nord Italia e parte del Centro, in un contesto estremamente dinamico: il primo sabato di agosto vedrà piovere, a macchia di leopardo, quasi ovunque al settentrione, localmente tra Toscana e Marche, mentre al Sud il tempo sarà in prevalenza buono.

Domenica il tempo migliorerà al Nord-Ovest ma, purtroppo, avremo ancora gli ombrelli aperti tra basso Veneto ed Emilia Romagna con rovesci anche intensi; il meteo peggiorerà pure tra Toscana e Medio Adriatico. Anche Rimini ed Ancona scenderanno verso i 25°C di massima il 2 di agosto), un anno fa avevamo 33-34°C anche lungo la costa adriatica.

Da lunedì nuovo cambio, via ad un nuovo ribaltone: è prevista la vittoria dell’Anticiclone delle Azzorre sul ciclone danese, con tempo che tornerà gradualmente asciutto ovunque, con sole e temperature in sensibile aumento: ma niente paura, almeno fino a metà della prossima settimana, il meteo regalerà giornate non calde anzi da amarcord dei primi momenti autunnali di Ottobre.