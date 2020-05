La donna, 84 anni, guidava la sua Fiat 66. Per ragioni ancora da verificare la piccola utilitaria è entrata in collisione con una Nissan. Due feriti, un uomo di 63 anni, soccorso in codice rosso e una donna di 67, in codice verde

