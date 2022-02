Agricoltura, Caveri (Vda): “Bene aiuti Ue, ma bisogna sburocratizzare”

AOSTA – “Quando sento critiche verso l’Europa, ricordo come esempio importante gli aiuti compensativi in agricoltura che da decenni consentono almeno un parziale sostegno ad un settore altrimenti non competitivo con la pianura. Ma bisogna fare di più e sburocratizzare”. Lo ha detto l’assessore agli Affari europei della Regione Valle d’Aosta, Luciano Caveri, intervenendo, in videoconferenza, ai lavori della commissione Nat (Risorse naturali) del Comitato europeo delle Regioni, convocata ieri a Bruxelles. “La sensibilità verso le problematiche ambientali, come il cambiamento climatico e i rischi di dissesto idro-geologico- aggiunge- deve fare in modo che anche ai territori di montagna siano garantiti gli investimenti necessari allo sviluppo a tutela del territorio”. Per questo, “occorre affrontare anche il problema derivante dai sempre più frequenti attacchi dei lupi a greggi e mandrie presenti negli alpeggi”, precisa l’assessore, parlando di “danni talvolta tanto ingenti da far desistere gli stessi allevatori dal protrarre la propria permanenza in montagna”.

Secondo Caveri, il problema va affrontato a livello europeo: “Leggi europee tutelano il lupo quale specie animale protetta- afferma- è pertanto importante che proprio a livello europeo si affronti, con serenità ma con altrettanta decisione, anche questo aspetto non secondario altrimenti l’aumento dei lupi sarà a dismisura”.

