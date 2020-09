CATANZARO (ITALPRESS) – “L’assiduità del lavoro porta frutti”. Così ha esordito il presidente della Regione Jole Santelli nel suo intervento durante la conferenza stampa di presentazione la Misura 21 del bando del PSR Calabria 2014/2020 sul “sostegno temporaneo ed eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19”, illustrato nel dettaglio dall’assessore regionale all’agricoltura e risorse agroalimentari Gianluca Gallo.

La dotazione del bando è 21 milioni di euro, di cui 15 per l’intervento a favore degli agricoltori e 6 per le Piccole Medie Imprese.

“Credo in questo settore – ha proseguito Santelli – e credo nel fattore trainante che possa avere come marcatore culturale della regione.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Agricoltura, da Regione Calabria 21 mln per settori in crisi per covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento