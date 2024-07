agricoltura-e-fotovoltaico,-pecoraro:-contributo-essenziale

“Nella lotta al cambiamento climatico”

Roma, 9 lug. (askanews) – “La lotta al cambiamento climatico è una priorità bisogna sviluppare il paese e portarlo al 100% di energie rinnovabili. Per questo il ruolo dell’agricoltura è fondamentale, gli agricoltori con l’agrivoltaico possono dare un contributo essenziale alla forza di questo paese che se sviluppa energia dal sole e dal vento non paga più petrolio, gas e combustibili fossili”.Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, in occasione del convegno “Agricoltura e fotovoltaico per una giusta transizione ecologica”.