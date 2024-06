Agricoltura, Giansanti: stabilità fiscale fondamentale per imprese

“Da Governo le risposte che il settore si aspettava”

“La stabilità finanziaria è un fattore importante per le imprese. Il quadro di stabilità costante, definito nei prossimi anni, diventa un elemento della competitività dell’impresa. Il Governo ha fatto una scelta molto pragmatica, altamente motivata e garantisce stabilità agli agricoltori rispetto alla capacità produttiva nel quadro della competitività delle imprese”.

Lo ha detto il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine di un incontro della Confederazione sulla Riforma fiscale.

“Oggi abbiamo un settore che è diventato strategico e fondamentale: l’Economia agroalimentare – ha aggiunto. Questo settore non è solo una novità per l’economia del Paese, ma è anche un settore fondamentale per garantire qualità e sicurezza”.

“Stiamo vivendo una stagione difficile alle porte dell’Europa: cambiamenti climatici, forze di mercato, inflazione e guerra – ha aggiunto. In queste circostanze, dobbiamo avere il coraggio di proporre leggi, cosa che abbiamo fatto in questi mesi, per garantire che il Governo fornisca le risposte che le imprese si aspettano e il Governo ha dato le risposte che le imprese si aspettavano”.

Ciro Di Pietro

