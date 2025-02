Agricoltura, Lollobrigida incontra omologo svizzero Guy Parmelin

Consolidata la cooperazione in ambito agricolo tra i due paesi

Roma, 20 feb. (askanews) – Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha incontrato oggi, in un bilaterale, il Vicepresidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, responsabile del Dipartimento dell’Economia, della Formazione e della Ricerca.

L’incontro, spiega il Masaf in una nota, è stato un’importante occasione per consolidare la cooperazione tra Italia e Svizzera nel settore agricolo. Tra i principali temi affrontati, la crescente centralità dell’agricoltura e della sovranità alimentare per l’Unione Europea, la necessità di garantire reciprocità negli accordi commerciali con i Paesi terzi, la tutela delle Indicazioni Geografiche e le prospettive del settore vitivinicolo.

Durante il colloquio, sono stati inoltre approfonditi temi strategici come le esportazioni dei prodotti italiani in Svizzera, il Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche e lo stato dei negoziati tra l’Unione Europea e la Svizzera.

A conclusione dell’incontro, il ministro Lollobrigida ha invitato il collega Parmelin a partecipare al Vinitaly, in programma il prossimo aprile a Verona.