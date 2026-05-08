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Agricoltura, Meloni: difenderemo risorse Pac in negoziato Ue
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Agricoltura, Meloni: difenderemo risorse Pac in negoziato Ue

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“La coesione non è contrapposta a competitività”

Milano, 8 mag. (askanews) – Nel confronto in Europa “l’Italia non ha mai fatto mancare il suo punto di vista, il sostegno alla categoria” degli agricoltori. “Ci siamo battuti affinchè la politica agricola comune garantisse approvvigionamenti alimentari e al giusto prezzo: essere riusciti a ottenere con un negoziato che ho condotto anche personalmente che nella futura politica agricola comune fossero previsti 10 miliardi di euro in più è un risultato che dimostra l’importanta e la centralià del settore. Un punto che continueremo a difendere nel negoziato sul quadro finanziario pluriennale che sarà complesso ma è una battaglia che abbiamo già iniziato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’evento di Confagricoltura a Milano. “Cerco di far capire ai miei colleghi che è difficile difendere la competitività europea se non difendiamo coesione e agricoltura: non condiviamo il tentativo di mettere le due cose in contrapposizione”.

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