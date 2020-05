BOLOGNA (ITALPRESS) – Prestiti agevolati per 95 milioni di euro alle aziende agricole dell’Emilia-Romagna, gia’ attivati dagli Agrifidi, grazie alle risorse messe in campo dalla Regione per tagliare i tassi di interesse. Si chiude con un bilancio giudicato molto positivo dagli istituti di credito e dagli Agrifidi il bando regionale che ha messo a disposizione un fondo di 3,4 milioni di euro di contributi in conto interessi. Nel corso dell’incontro tra Regione e istituti bancari sono state inoltre illustrate tutte le misure attivate da viale Aldo Moro, compresi i nuovi bandi che metteranno a disposizione del sistema oltre 30 milioni di euro.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Agricoltura, prestiti agevolati per 95 milioni in Emilia Romagna proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento