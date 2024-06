agricoltura-vulcanica,-successo-attività-promozione-per-heva

Il progetto Ue che valorizza le produzioni da suoli vulcanici

Roma, 19 giu. (askanews) – Bilancio positivo per le attività promozionali svolte nel primo semestre 2024 da Heva – Heroes of Europe Volcanic Agriculture, il progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della misura 1144 che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti che traggono la loro origine da suoli vulcanici. Gli eventi internazionali hanno visto il coinvolgimento di Italia e Grecia e, in particolare, dei consorzi vinicoli italiani del Soave, del Lessini Durello, della cooperativa greca Union of Santorini Cooperatives – Santo Wines e del Consorzio veneto del formaggio Monte Veronese.

Tra le attività di promozione di questi primi sei mesi dell’anno ci sono state masterclass in Spagna, Germania e Svezia, e non solo: il progetto ha partecipato ad alcune delle più importanti fiere enogastronomiche europee tra cui ProWein e la greca Oenorama nel mese di marzo, oltre a Cibus tenutasi lo scorso maggio a Parma, durante le quali si è registrata un’importante affluenza agli stand rappresentanti il progetto.

Per fornire un’ulteriore e ancora più approfondita conoscenza dei territori e delle modalità di produzione di vini e formaggi che traggono la loro origine dai terreni vulcanici, si è svolto uno study trip che ha coinvolto sommelier, wine educator e giornalisti provenienti dai paesi target del progetto, Svezia, Olanda e Germania, e che sono stati accompagnati durante un’intera settimana alla scoperta dei territori protagonisti di Heva: dalla Grecia, all’Italia, dall’isola di Santorini, alle montagne della Lessinia e alle colline del Soave, l’unica zona viticola italiana ad aver ottenuto il riconoscimento Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) da parte della FAO.

Germania e Olanda saranno le mete delle attività promozionali dei prossimi mesi che vedranno Heva protagonista di seminari e roundtable con anche la partecipazione a Espó Berlin, importante fiera volta a promuovere i prodotti enogastronomici italiani che si terrà nella capitale tedesca nel mese di novembre.