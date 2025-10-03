agrilevante-2025:-focus-federacma-su-droni-e-innovazione-agricola

Borio: vogliamo avvicinare i giovani a mondo della meccanizzazione

Dal 9 al 12 ottobre, la città di Bari ospiterà Agrilevante, un’importante fiera per il settore agricolo del Mediterraneo, organizzata da FederUnacoma. Con un’area espositiva di 55.000 metri quadrati e la partecipazione di oltre 350 imprese, Agrilevante rappresenta un evento fondamentale non solo per il Centro-Sud Italia, ma anche per le nazioni vicine al Mediterraneo, l’Europa balcanica e il Medio Oriente.

Federacma, la federazione di Confcommercio che riunisce le associazioni nazionali che si occupano di servizi e commercio di macchinari agricoli e da giardinaggio, avrà uno spazio di oltre 1.000 metri quadrati nell’area Agrilevante Extend, dedicato a convegni, workshop e iniziative rivolte ai giovani e ai professionisti del settore.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla partecipazione dei giovani tramite Mech@griJOBS, laboratori pratici e teorici organizzati con Federunacoma e CAI Agromec, per far scoprire agli studenti delle superiori le professioni legate alla meccanica e meccatronica in agricoltura.

“Il nostro scopo – afferma il presidente di Federacma, Andrea Borio – è quello di avvicinare i giovani all’ambito delle macchine agricole, sottolineando l’importanza sociale e professionale di questo settore. La transizione generazionale passa attraverso l’innovazione e l’istruzione”.

Ci sarà un focus sui “Droni in agricoltura: lo stato dell’arte” durante un convegno con Simone Pascuzzi dell’Università di Bari, esperto in tecnologie avanzate per l’agricoltura.

Seguirà una discussione istituzionale riguardo al quadro normativo in cambiamento, con la presenza del senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato e primo firmatario dell’emendamento sull’uso dei droni in agricoltura, attualmente in discussione a Palazzo Madama, insieme ad altri rappresentanti del parlamento. Le conclusioni saranno affidate alle principali associazioni di categoria del settore agricolo.

Nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre, ci sarà una riunione pubblica sui temi delle possibilità di finanziamento per la meccanizzazione agricola, con un’attenzione particolare alle nuove leggi e alle aspettative per la prossima Legge di Bilancio, in collaborazione con la società di consulenza EsseCi.

Ciro Di Pietro