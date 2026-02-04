agristart:-i-tirocini-extracurriculari-di-arsial

Le parole del Presidente Raffa e dell’Assessore Righini

Roma, 4 feb. (askanews) – Fare esperienza sul campo, acquisire competenze concrete e costruire il proprio futuro professionale: ARSIAL apre le porte ai giovani e a chi è in una fase di transizione lavorativa con un programma di tirocini extracurriculari pensato per formare, orientare e valorizzare i talenti. Un’iniziativa che unisce formazione, territorio e innovazione nel cuore del sistema agroalimentare del Lazio. Abbiamo parlato con Massimiliano Raffa, Presidente ARSIAL: “L’Arsial continua ad anticipare i tempi e lo fa attraverso un progetto strutturato come quello dei tirocini extracurriculari siamo infatti la prima agenzia a mettere in campo un progetto di questo tipo. Siamo assolutamente convinti che sarà un progetto win-win, sarà vincente per quanto riguarda le esigenze dell’Arsial. Vogliamo avere un’iniezione di energia, nuove idee, nuove visioni e vogliamo fare in modo che i giovani conoscano un’agricoltura diversa che non è soltanto culture e campi ma è anche innovazione, ricerca, promozione, marketing, gestione della cosa pubblica”.Ogni tirocinio è costruito attorno a un progetto formativo individuale, pensato per valorizzare il profilo del tirocinante e garantire un apprendimento guidato, sempre con il supporto di tutor dedicati. Un’opportunità concreta per entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro e acquisire competenze spendibili nel proprio percorso professionale. È poi intervenuto Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, all’Agricoltura ed alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio: “Sono particolarmente felice di annunciare la misura che Arsial e Regione Lazio hanno messo in campo per i giovani della nostra regione ovvero quella della formazione attraverso tirocini extracurriculari. In particolare sono felice che sia stata prevista anche una misura per le categorie più fragili con estensione di questi contratti retribuiti fino a 12 o anche 24 mesi a seconda dell’entità della fragilità. Sono una grande opportunità per i giovani della nostra regione di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro”.Un’iniziativa che guarda al futuro, mette al centro le persone e conferma l’impegno di ARSIAL nel promuovere formazione, innovazione e sviluppo del territorio.