agrivoltaico,-mazzei:-terra-del-sole,-focus-rigenerazione-urbana

Coordinatore PSR Innovazione Campania

Roma, 10 lug. (askanews) – Roberto Mazzei, Coordinatore PSR Innovazione Campania, partner tecnico del progetto “Terra del sole”, presenta la best practice al convegno “Agricoltura e fotovoltaico per una giusta transizione ecologica”. Evento promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti.”Dalla ‘terra dei fuochi’ alla ‘Terra del sole’ – dice Mazzei -. Il progetto nato a Giugliano, e supportato agronomicamente da PSR Innovazione Campania, rappresenta un’eccezione positiva per Coldiretti nell’ambito dell’agrivoltaico che risana un’area fortemente degradata. Il progetto, sviluppato su 140 ha, pone realmente al centro il ruolo degli agricoltori e la biodiversità, creando condizioni ottimali per la coltivazione e favorendo una diversità dell’area con produzioni e modelli produttivi che riflettono in pieno l’identità territoriale e i principi di sostenibilità. Questa riqualificazione territoriale, urbana e sociale, rappresenta un passo avanti per l’immagine del Sud e della Campania che si avvarrà anche di tecnologie di agricoltura di precisione e di sistemi di misurazione della qualità e sicurezza delle produzioni”.