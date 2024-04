Agroalimentare, al via a Shenzhen seconda edizione di Sigep China

Con 500 brand espositori da 30 paesi diversi

Roma, 22 apr. (askanews) – Oltre 500 brand espositori provenienti da 30 Paesi diversi. Sono i principali numeri della seconda edizione di Sigep China e di Anuga Select China, le due manifestazioni che si svolgono in contemporanea allo Shenzhen Convention and Exhibition Centre, organizzate da Italian Exhibition Group (attraverso IEG China) e Koelnmesse. Una tre giorni, dal 24 al 26 aprile, in cui grazie a Sigep China viene rappresentata l’industria italiana ed europea del foodservice dolce.

L’appuntamento in Cina rappresenta il punto di riferimento per l’innovazione dei 5 grandi settori espositivi: gelato artigianale, panificazione, pasticceria, cioccolato e caffè. Sono infatti presenti alcuni tra i principali brand italiani ed europei: sul fronte ingredienti Babbi, Di Saronno, Mec3, Irca, Valrhona, le macchine gelato di Carpigiani ed Ice Team e quelle del caffè targate Rhea, Nuova Simonelli ed Eureka.

Per IEG, l’evento, si spiega in una nota, rappresenta una grande opportunità di crescita con l’obiettivo di far conoscere sempre di più l’arte dolciaria italiana in Cina. E il bacino di utenza di Shenzhen è il perfetto polo di sviluppo: si tratta del motore economico della Greater Bay Area di Guandong-Hong Kong-Macao, vero e proprio punto di riferimento dell’intero mercato della Cina meridionale; mercato che secondo i più recenti dati supera i 1.700 miliardi di dollari. Non a caso nella prima edizione di Sigep China, il 40% dei visitatori era un ‘decision maker’, e i Paesi più rappresentati, oltre alla Cina, sono stati Italia, Arabia Saudita, Malesia e Usa.

Per la seconda edizione di Sigep China sono previste tre aree tematiche, dove si svolgeranno le principali competizioni che daranno accesso a Sigep 2025. La Gelato e Pastry Area, la Bakery Area e la Coffee Area.

La seconda edizione di Sigep China conferma la recente espansione di Italian Exhibition Group verso i mercati asiatici. A giugno ci sarà infatti il lancio di Sigep Asia, in programma a Singapore dal 26 al 28, che avrà al suo interno Café Asia, International Coffee & Tea Asia e Sweets e Bakes Asia.