Agroalimentare, l’olio toscano EVO diventa prodotto protetto in Giappone

FIRENZE (ITALPRESS) – Buone nuove per la Toscana nell’ambito

dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione Europea e il

Giappone. L’olio extravergine d’oliva Toscano IGP è entrato

nell’elenco dei nuovi 28 prodotti agricoli europei di qualità

protetti in Giappone, le cosiddette indicazioni geografiche (IG).

L’accordo di partenariato economico infatti, tra le altre cose,

prevede l’aggiornamento dell’elenco delle produzioni tutelate,

ugual numero di prodotti protetti in Giappone e altrettanti

giapponesi protetti in Europa. Oltre all’elenco di prodotti IG,

l’accordo, entrato in vigore il 1 febbraio del 2019, prevede

semplificazioni di regolamentazioni, scambi di persone e servizi,

