Agroalimentare, XI edizione di Cinecibo da domani a Roma

Grandi nomi, da Manetti Bros a Ninetto Davoli e tanti altri

Roma, 11 dic. (askanews) – Al via l’undicesima edizione di Cinecibo, il Festival del Cinema Gastronomico ideato e diretto da Donato Ciociola che valorizza il Made in Italy agroalimentare grazie a competizioni tra opere audiovisive. L’evento si terrà al TH Roma Carpegna Palace e prenderà il via giovedì 12 dicembre con la proiezione dei cortometraggi e documentari in concorso davanti ad una giuria di esperti di settore e di giovani studenti della scuola Cine-Tv Roberto Rossellini e degli istituti alberghiero Pellegrino Artusi, Palombara Sabina e Vincenzo Gioberti.

Seguiranno focus i tematici su cinema e cibo, moderati dalla giornalista Angelica Amodei, con approfondimenti sui temi della memoria e delle scenografie, richiamando i migliori allestimenti delle tavole cinematografiche, cui parteciperanno Simone Infante, kinesiologo, longevity coach, esperto di sport e nutrizione, Martina Amenta, autrice televisiva esperta di salute e benessere, l’attore Vincent Riotta, il regista Riccardo Donna, Elena Monorchio e Georgia Vitetti Martini, esperte di allestimenti di tavole e scenografe.

Saranno relatori dei talk anche alcuni rappresentanti di importanti organizzazioni di produttori ortofrutticoli, come Emilio Ferrara, direttore di Terra Orti e Gennaro Velardo, direttore di AOA. Il programma proseguirà venerdì 13 dicembre con sfide culinarie, condotte da Elena Scisci e Angelica Amodei, tra personaggi del cinema e dello spettacolo come Ninetto Davoli, Pippo Franco, Matteo Branciamore e Marco Marzocca, per concludersi sabato 14 dicembre con la serata di gala, condotta dalle giornaliste Rai Laura e Silvia Squizzato, e la consegna dei Cinecibo Awards ad attori, registi, sceneggiatori, produttori e altre personalità del mondo dello spettacolo. Tra i premiati dai Manetti Bros, presidenti onorari del festival, ci saranno Corinne Cléry, Luca Capuano, Giovanni Esposito, Vanessa Gravina, Pietro Masotti, Francesco Salvi, Giorgio Tirabassi, Barbara Bouchet e il regista Alessandro Parrello.

Prevista poi la consegna a cura del direttore TG5 Gusto Gioacchino Bonsignore degli Italian Food News Award 2024 ad aziende, persone e prodotti eccellenti del settore agroalimentare italiano. Anche questa edizione sarà conclusa da una cena a base di prodotti enogastronomici d’eccellenza selezionati dallo chef Antonio Falco in collaborazione con A.O.A., Terra Orti e Caseificio La Fattoria – La Zizzona di Battipaglia, Vini Alfonso Rotolo che, insieme a TH Roma Carpegna Palace e Inteli Comunicazione, sono partner dell’evento. Il programma completo è disponibile su www.cinecibo.it e profili social ufficiali.