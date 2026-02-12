giovedì, 12 Febbraio , 26

Olimpiadi del verde a Myplant & Garden, al via dal 18 febbraio a Fiera Milano Rho

(Adnkronos) - 'Olimpiadi del verde' a Milano: presentato...

Poste, Sonia portalettere a La Salle tra quotidianità e grandi imprese sportive

(Adnkronos) - Anche nei territori più remoti, dove...

Evasione fiscale, nuova indagine su Amazon: perquisizioni nella sede di Milano

(Adnkronos) - Perquisizioni nella sede milanese di Amazon...

Draghi in Belgio sprona i leader Ue: “Urgente investire”

(Adnkronos) - L'ex presidente della Bce Mario Draghi,...
ai-e-digitalizzazione-nel-settore-pharma-con-la-startup-kitabii
AI e digitalizzazione nel settore pharma con la startup Kitabii

AI e digitalizzazione nel settore pharma con la startup Kitabii

Video NewsAI e digitalizzazione nel settore pharma con la startup Kitabii
Redazione-web
Di Redazione-web

Ne parla il Co-Founder & Ceo Alessandro Taurino

Roma, 12 feb. (askanews) – “Il settore farmaceutico in Italia vive un momento di grande transizione digitale. E’ anche il tema centrale, che ricorre nell’appuntamento di Cosmopharma del 2026 intitolato Re-generation/New Generation”. In questo contesto, Kitabii (https://www.kitabii.com), “una startup innovativa tutta italiana, ha sviluppato una piattaforma basata sull’AI assolutamente innovativa, che consente alle aziende farmaceutiche di consolidare partnership di valore ma soprattutto di potenziare tutte le attività commerciali all’interno della farmacia e in tutte le realtà ad oggi presenti nel settore come catene, network e gruppi di proprietà. Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale e della computer vision, Kitabii consente di riprodurre in digitale la mappa della farmacia e di analizzare ogni singolo centimetro dello spazio espositivo, garantendo alle aziende la compliance dell’esposizione e delle performance relative ai prodotti esposti. Grazie al software, i farmacisti possono incrementare il fatturato commerciale, generato grazie alla relazione e all’esposizione dedicata al cliente finale, e sicuramente interagire anche con il team di collaboratori potenziando tutte le loro attività in termini di gestione, obiettivi e incentivi. Kitabii è una realtà innovativa, ma soprattutto smart, accessibile e alla portata di tutti”.Lo dichiara il Co-Founder & Ceo di Kitabii, Alessandro Taurino.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.