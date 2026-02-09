lunedì, 9 Febbraio , 26
Ai e Safer Internet day, i 5 consigli di Google

Gli strumenti di Mountain View per giovani e famiglie

Milano, 9 feb. (askanews) – In vista del Safer Internet Day, il 10 febbraio, Google dà i suoi cinque consigli per studenti, genitori e insegnanti, nell’ottica di insegnare ad usare nel modo più sicuro e efficace i mezzi offerti dal web, a partire dall’intelligenza artificiale.Il primo consiglio è adottare misure di protezione specifiche per i minori, con limitazioni di uso e tempo. Importante anche allenare il pensiero critico nell’era dell’Ai, perché sia uno strumento e non una scorciatoia.I ragazzi e le ragazze devono anche imparare a riconoscere i contenuti generati dall’Ai e valutare le informazioni online. Con strumenti digitali, ma anche con metodi come il SIFT, acronimo in inglese di Fermati (Stop), Indaga sulla fonte (Investigate), Trova e contestualizza copertura alternativa (Find), Traccia l’affermazione (Trace).Essenziale inoltre che i genitori conoscano le piattaforme utilizzate dai loro figli e infine che si coltivi una cittadinanza digitale, oltre i confini delle aule scolastiche, in cui un bambino su sei è vittima di cyberbullismo.

