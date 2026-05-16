Ai, Graziano (Pd): “Va regolamentata in Ue e nel mondo, rischio è che rubi il lavoro”

(Adnkronos) – “Bisogna regolamentare l’intelligenza artificiale. Ma bisogna farlo innanzitutto a lvello europeo e poi anche mondiale. Bisogna che si passi da logiche che possono apparire nazionaliste a quelle che sono le logiche globali di regolamentazione. Penso che il rischio che corriamo oggi è di passare dai confini degli stati ai confini delle multinazionali. Quindi si deve agire partendo dall’Europa ma arrivando al G7, prima intervendo sulle fake news e poi sull’Ia. Iniziando a pensare a quello che sarà il futuro del mondo del lavoro perchè il rischio che corrono le nuove generazioni è di entrare nel mondo del lavoro senza però trovarlo più perchè l’ha rubato l’intelligenza artificiale”. Così, con Adnkronos, Stefano Graziano, deputato del Partito Democratico, a margine del suo intervento a ‘Capri Talks’, la ‘due giorni’ di confronto realizzata da Spin Factor e che ha preso il via oggi a Capri.