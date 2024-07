ai,-incontro-cirio-bernini-a-torino-su-fondazione-ai4industry

Illustrato stato avanzamento nuovo ente verso piena operatività

Milano, 29 lug. (askanews) – Si è svolto oggi pomeriggio a Torino, al Grattacielo Piemonte, l’incontro tra il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il presidente della Regione, Alberto Cirio, sull’intelligenza artificiale a cui ha partecipato il presidente della Fondazione Ai4Industry, Fabio Pammolli.

La ministra ha visitato i locali che ospiteranno la Fondazione all’interno degli spazi della Regione al Grattacielo Piemonte. Durante l’incontro, a cui sono intervenuti anche il vice presidente e assessore al Lavoro Elena Chiorino, e gli assessori all’intelligenza artificiale Matteo Marnati e alle Attività produttive Andrea Tronzano, si è fatto il punto sullo stato di avanzamento della Fondazione e sul lavoro dei prossimi mesi.

Il presidente Pammolli ha annunciato che Ai4Industry ha da poco sottoscritto una convenzione con l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e ha illustrato lo stato di avanzamento della Fondazione che ha completato la prima fase di setup della macchina organizzativa e dell’impianto aziendale. In particolare, l’apertura della call per il direttore, che si concluderà il 30 settembre, viene definito in una nota “passaggio fondamentale” per la piena operatività nuovo ente.