giovedì, 27 Novembre , 25

Torna ‘Striscia la notizia’, da gennaio sarà in prime time

(Adnkronos) - 'Striscia la Notizia' tornerà in onda a...

Jugel (Ue): “La tempistica AI Act rivista solo per renderlo più efficace”

(Adnkronos) - Con il pacchetto di semplificazione dell'IA...

Ai, Ciulli (Google): “Le regole non fermino l’innovazione, utenti vogliono risposte rapide”

(Adnkronos) - "Se, quando è nato Internet, qualcuno...

Ai, Benifei (Pd): “Sforzo di semplificazione della Commissione condivisibile solo in parte”

(Adnkronos) - Nell’ambito del Digital Omnibus, “questo sforzo...
ai,-mangia-(dxc-technology-italia):-“dalla-cultura-alla-sanita,-porta-grande-cambiamento-in-pa”
Ai, Mangia (Dxc Technology Italia): “Dalla cultura alla sanità, porta grande cambiamento in Pa”

Ai, Mangia (Dxc Technology Italia): “Dalla cultura alla sanità, porta grande cambiamento in Pa”

DALL'ITALIA E DAL MONDOAi, Mangia (Dxc Technology Italia): "Dalla cultura alla sanità, porta grande cambiamento in Pa"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Il cambiamento che si sta attuando nella Pa italiana non è banale”. Lo dichiara Nicola Mangia, market leader Dxc Technology Italia, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale’, in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma. Per Mangia, l’accelerazione del processo di cambiamento si è avuta “grazie al Pnrr”, spiega citando in particolare due esempi dell’applicazione dell’Ia nella pubblica amministrazione: la piattaforma dedicata al sistema del monitoraggio ambientale, con il Mase, e la prima banca dati di digitalizzazione dei beni culturali italiani per il ministero Cultura.  

Non solo, c’è poi tutto il filone dell’Ia nella sanità al quale “ci dedichiamo da anni, già dal periodo del Covid, quando abbiamo usato l’Ia per analizzare i focolai”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.