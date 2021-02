“Ai miei tempi siamo venuti alle mani con gli argentini. Vi dico una cosa sul senso di appartenenza che oggi manca”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Canale 8 nel corso della trasmissione Ne parliamo il lunedì. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Montervino sull’attuale momento del Napoli

“Quello che sto dicendo è che non vedo amore verso l’allenatore. A me non sembra che la squadra stia lottando per Gattuso. Oggi non mi taglio un braccio pur di difendere la posizione del mio mister, questa è la mia sensazione. C’è bisogno che qualcuno dica cosa ai giocatori cosa significa indossare la maglia del Napoli. Manca il senso d’appartenenza, neanche il presidente è riuscito a trasmettere questo valore. Qual è il pensiero della società in virtù dell’umore della piazza? Siamo arrivati alle mani con i sudamericani perché uscivano tutte le sere…”.

