ai-strategy-bootcamp:-il-primo-percorso-per-guidare-la-trasformazione-nelle-imprese

A Villa Campolieto venerdì 10 e sabato 11 aprile Stoà Academy illustrerà il percorso di alta formazione con Marco Bentivogli, Eleonora Faina, Tiziano Treu, Gian Luca Orefice, Sebastiano Maffettone, Fabio De Felice, Giorgio Ventre, Gianluca Giannini, Marco Aldinucci, Michele Piana, Paolo Scudieri, Enrico Cardillo, Vincenzo Lipardi, Salvatore Cuomo e Luigi Amodio

ERCOLANO – “La presenza sempre più diffusa dell’Intelligenza Artificiale nei processi delle organizzazioni pubbliche e private impone ai manager conoscenza dei suoi impatti sulle persone.

Il nostro percorso formativo rafforza la cultura manageriale di chi deve governare i cambiamenti indotti dall’adozione delle tecnologie emergenti. Esperti di alto rango professionale e scientifico saranno in aula generando un ambiente laboratoriale fondato sui nuovi strumenti di conoscenza e crescita per le persone.

Stoà, con la sua storia di 40 anni di formazione manageriale, grazie all’alleanza con SPICI e il DIETi dell’Università Federico II, si colloca all’avanguardia dei nuovi bisogni formativi di manager pubblici e privati”.

Lo afferma Enrico Cardillo, direttore generale di Stoà, presentando l’AI Strategy Bootcamp: un percorso di alta formazione dedicato a imprenditori e decision maker per comprendere, governare e applicare l’intelligenza artificiale nei contesti aziendali.

L’iniziativa si terrà venerdì 10 e sabato 11 aprile dalle ore 10,00, nella sala conferenze di Stoà Academy a Villa Campolieto.

Il programma è stato ideato da Salvatore Cuomo e Luigi Amodio, con l’obiettivo di costruire un ponte concreto tra competenze tecnologiche avanzate e visione manageriale ed è promosso da Stoà, in collaborazione con Spici (Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione) e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

“Siamo orgogliosi di essere tra i promotori di questo corso di formazione sull’IA con Stoà e il

Dieti della Federico II – ha sottolineato Vincenzo Lipardi, presidente SPICI -, che lancia una vera e propria scuola che vuole durare nel tempo. Come Spici, sentiamo la responsabilità di promuovere una cultura dell’innovazione concreta e accessibile per le imprese del territorio.

Abbiamo voluto costruire un percorso formativo serio e di qualità, capace di offrire strumenti pratici a professionisti e aziende che vogliono cogliere le opportunità offerte dall’IA. E siamo convinti che iniziative come questa siano fondamentali per la crescita competitiva del nostro tessuto produttivo”.

Un programma per decidere, guidare e trasformare

L’AI Strategy Bootcamp si rivolge a imprenditori e leader aziendali chiamati a integrare l’AI nei processi decisionali e operativi. Il percorso è progettato per identificare i casi d’uso più rilevanti e ad alto impatto; valutare ROI e rischi delle tecnologie emergenti e guidare il cambiamento organizzativo e culturale; costruire modelli di business sostenibili e scalabili.

Attraverso un approccio esperienziale e laboratoriale, il programma favorisce il confronto diretto tra partecipanti ed esperti, dando vita a una comunità di apprendimento e networking.

Il programma: due giornate tra visione strategica e confronto operativo

La prima giornata si apre con i welcome talks istituzionali e l’opening di Paolo Scudieri, seguiti da un overview dedicato all’impatto dell’AI sulle organizzazioni, con gli interventi di Fabio De Felice, Giorgio Ventre e Gianluca Giannini.

Nel pomeriggio spazio agli inspirational e strategy talk con Marco Aldinucci e Michele Piana, seguiti da momenti di discussione guidata tra partecipanti e relatori.

La seconda giornata è dedicata alla Leadership Masterclass, con il contributo di figure di primo piano come Marco Bentivogli, Eleonora Faina, Tiziano Treu, Gian Luca Orefice e Sebastiano Maffettone. La giornata si conclude con una round table partecipativa sui temi della trasformazione del lavoro e dell’organizzazione nell’era dell’AI.

Napoli al centro della formazione sull’AI

L’iniziativa rappresenta il primo passo verso la costruzione di una piattaforma educativa avanzata e di una comunità di pratica dedicata all’intelligenza artificiale applicata al business, con l’ambizione di posizionare Napoli come hub nazionale e internazionale dell’innovazione e della formazione manageriale.