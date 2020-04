Ai vecchi iPhone è stato tolto FaceTime: gli utenti si ribellano ma Apple vince la causa

Un tribunale della Florida ha respinto una causa per i consumatori sostenendo che Apple ha intenzionalmente interrotto il supporto per FaceTime su vecchi modelli di iPhone come misura di risparmio sui costi.

Secondo una sentenza emessa dal giudice della corte distrettuale degli Stati Uniti Raag Singhal, i querelanti hanno sollevato “argomenti interessanti” in merito alle pratiche commerciali ingannevoli e sleali rispetto alle leggi della Florida, ma non sono riusciti a soddisfare i requisiti relativi alla tempestività.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ai vecchi iPhone è stato tolto FaceTime: gli utenti si ribellano ma Apple vince la causa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento