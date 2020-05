AIC, Calcagno: “Contro le partite pomeridiane, sarebbe assurdo in estate”

Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di giocare le partite di Serie A in determinati orari della giornata. Ci sono state polemiche proprio in base ad alcune fasce, di seguito le sue parole su Repubblica.

AIC, Calcagno: “No alle partite delle 16:30”

Giocare alle 16:30 a giugno e a luglio? Non se ne parla proprio, non si può. E’ vero che il Mondiale del 1994 si è giocato alle 12, ma erano poche partite: qui si tratta di tante di più. Non solo, non conta che siano state messe nel weekend: resta l’assurdità che si giochi alle 16:30. I presidente pensano alle tv e non alla salute dei propri calciatori: non si può assolutamente permettere che i giocatori scendano in campo alle 16:30, mentre per le 18:45 e 21 non ci sono grossi problema.

