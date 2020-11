AIC, Calcagno: “Salary cap non è soluzione percorribile. Calcio italiano indietro a quello europeo”

Il presidente dell’AIC, Umberto Calcagno, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi al Corriere dello Sport sulle difficoltà economiche del calcio italiano.

Le parole di Calcagno

“Il salary cap non è una soluzione. L’abbiamo sperimentato in serie B e non ha equilibrato nulla. Il calcio italiano è rimasto indietro rispetto quelli europei. Ci sono club che hanno trovato immani difficoltà con la crisi della pandemia. Ma è anche vero che si vuole scaricare sulla pandemia alcuni problemi che c’erano già prima. Stipendi? Durante il lockdown tutti i calciatori hanno fatto il loro dovere. Ho paura per i settori giovanili. Inoltre anche per i calciatori che guadagnano meno di 50 mila euro lordi. Abbiamo sempre avuto un forte senso di responsabilità”.

