Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Sportitalia in merito alla possibilità di ripresa dei campionati. Di seguito le parole del vicepresidente.

AIC, Calcagno: “Spaventato dall’idea di non ripartire”

“Il caso Juventus è unico nel suo genere, stiamo preparando tutti quanti una fase 2 e c’è bisogno di tempo. Presto si arriverà a una soluzione in merito agli stipendi. Sulla ripresa? Temo tantissimo l’idea di una sospensione generale: sarebbe un danno gigantesco per tutti. Bisogna riflettere e dare una mano alle serie minori: dalla B alla C fino alla D, serve una mano”.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI: INSIGNE VERSO IL RINNOVO?

CAVANI AL NAPOLI

Il Napoli non sta pensando a Cavani. Questo è quanto evidenziano gli esperti di Sky Sport in merito al possibile ritorno dell’uruguagio. L’età dell’attaccante del PSG infatti ha un’enorme rilevanza nel possibile trasferimento: non piace l’idea di investire in un calciatore avanti con l’età. (clicca qui per sapere tutto)

The post AIC, Calcagno: “Spaventato dall’ipotesi di non ripartire in campionato” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento