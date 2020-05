AIC: “C’è il rischio di un nuovo stop. Serve chiarezza sul protocollo”

L’Associazione Italiana Calciatori ha diffuso un comunicato ufficiale, al termine della riunione con i rappresentanti dei venti club di Serie A, in merito al protocollo stilato dalla FIGC per la ripresa del campionato. “L’ipotesi del ritiro per la creazione del “GRUPPO Squadra” è stata valutata e condivisa fin dall’inizio – si legge nella nota -, ma in assenza di date certe per la ripresa del campionato 2019/2020 appare prematura ogni valutazione sulle tempistiche di svolgimento dello… continua a leggere sul sito di riferimento