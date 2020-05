AIC, Tommasi: “Alcuni giocatori con mensilità di gennaio non pagata”

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club in merito al momento del calcio in Italia. Di seguito alcune sue parole.

AIC, Tommasi: “Troppe persone che sfruttano questo momento”

Mensilità – Ci sono squadre che non pagano mensilità di gennaio: in altri paese una cosa del genere non accadrebbe. Un controllo andava fatto, si era parlato del 30 giugno: posticipare il tutto al momento delle iscrizioni, ma qui si parla anche di società di Lega Pro.

Stagioni lunghe – Queste porteranno una serie di problemi: l’accordo va fatto con chi firma i contratti. Noi abbiamo fatto sempre il massimo per trovarne uno.

Problemi – Sono diversi: si parla di società che hanno prestiti e mancano degli accordi sui prolungamenti. Poi c’è chi è in scadenza, bisogna risolvere. Vedo troppa gente che vuole sfruttare questa situazione, ma la gestione del contratto non va valutata in base alla posizione di classifica. Ci saranno squadre che spingeranno più o meno per giocare in base alla propria posizione di classifica.

