lunedì, 2 Marzo , 26

Conti pubblici, nel 2025 deficit scende al 3,1%. Giorgetti: “Dato provvisorio, peccato colpo di coda Superbonus”

(Adnkronos) - **** Nel 2025 l'indebitamento netto delle Amministrazioni...

Ascolti tv, il film su Battiato vince prima serata con 18,8% di share

(Adnkronos) - 'Franco Battiato – Il lungo viaggio'...

Brignone, stagione finita: “Mi prendo una pausa, corpo chiede il conto”

(Adnkronos) - Si è conclusa a Soldeu la...

Gyala, deep-tech 100% italiana raccoglie 4 mln euro

(Adnkronos) - Gyala, società italiana deep tech attiva...
HomeVideo NewsAiea: nessuna indicazione di danni ai siti nucleari iraniani
aiea:-nessuna-indicazione-di-danni-ai-siti-nucleari-iraniani
Aiea: nessuna indicazione di danni ai siti nucleari iraniani
Video News

Aiea: nessuna indicazione di danni ai siti nucleari iraniani

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Riunione straordinaria a Vienna dopo i raid Usa-Israele

Vienna, 2 mar. (askanews) – Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Grossi ha dichiarato che al momento non vi sono indicazioni di danni agli impianti nucleari iraniani, dopo i raid militari condotti da Stati Uniti e Israele.L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio dei governatori su richiesta della Russia, alleata di Teheran.”Per quanto riguarda lo stato attuale degli impianti nucleari in Iran – ha detto Grossi – fino a questo momento non abbiamo alcuna indicazione che uno qualsiasi degli impianti nucleari, inclusa la centrale di Bushehr, il reattore di ricerca di Teheran o altre strutture del ciclo del combustibile nucleare, sia stato danneggiato o colpito”.

Previous article
Israele:attacchiamo anche in Libano, Hezbollah pagherà prezzo pesante
Next article
Libano, in migliaia in fuga dal Sud dopo l’ultimatum israeliano

POST RECENTI

Video News

Sanremo, al Villaggio del Festival 2026 tanti big e boom social

Oltre 5 milioni di visualizzazioni sui canali socialSanremo, 2 mar. (askanews) - Una settimana, di musica, divertimento, enogastronomia, e molto di più, Il Villaggio del...
Video News

Libano, in migliaia in fuga dal Sud dopo l’ultimatum israeliano

Colonne di auto dirette al nord bloccano le stradeSidone (Libano), 2 mar. (askanews) - Colonne di auto bloccano le strade mentre migliaia di persone lasciano...
Video News

Israele:attacchiamo anche in Libano, Hezbollah pagherà prezzo pesante

"Stiamo combattendo su più fronti contemporaneamente"Tel Aviv, 2 mar. 2026 - L'esercito israeliano afferma di essere impegnato in attacchi simultanei contro obiettivi in Iran e...
Video News

Francia pronta a partecipare alla difesa del Golfo

Barrot: solidarietà piena e possibile intervento militareParigi, 2 mar. (askanews) - La Francia si dice pronta a partecipare alla difesa dei Paesi del Golfo e...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.