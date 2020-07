ROMA (ITALPRESS) – L’Aifa ha presentato il primo rapporto sulle politiche di assistenza farmaceutica delle Regioni in piano di rientro. “Sono orgoglioso di poter presentare oggi questo rapporto – ha commentato il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini – che si inserisce tra le attività a supporto delle Regioni nell’ambito della governance della spesa e dell’assistenza farmaceutica e che anticipa il consueto rapporto annuale OsMed sull’impiego dei medicinali in Italia. Sono particolarmente affezionato all’attività dell’OsMed, che ho potuto seguire fin dalla sua istituzione e che rappresenta per l’Agenzia uno strumento di monitoraggio fondamentale, per orientare le scelte di politica sanitaria e assistenziale a un uso il più possibile ottimale del farmaco,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Aifa, per Regioni in piano di rientro sviluppare sistemi standard proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento