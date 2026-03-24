aifi,-private-equity-e-venture-capital:-deal-in-crescita,-raccolta-debole

Cresce la Finanza per le pmi, investimenti record 6,5mld di euo

Nel 2025, il totale raccolto da private equity e venture capital ha raggiunto 3,570 miliardi di euro, di cui 2,856 miliardi provenienti dal mercato, segnando una diminuzione del 46% rispetto ai 6,673 miliardi dell’anno precedente. Anche la somma investita dagli operatori ha subito un calo, fermandosi a 11,610 miliardi di euro, con una diminuzione del 22% rispetto all’anno prima, a causa principalmente della minore affluenza verso il settore infrastrutturale.

“Nel corso del 2025 abbiamo assistito a una crescita nel finanziamento delle piccole e medie imprese, raggiungendo il migliore risultato di sempre con investimenti pari a 6,5 miliardi di euro”, ha evidenziato Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI. “Tuttavia, la raccolta rimane debole, con una riduzione del 46% nel 2025, limitando così le attività degli operatori che hanno meno risorse per supportare l’espansione delle aziende”, ha aggiunto.

“Il primo semestre del 2025 è stato molto positivo, ma abbiamo notato una riduzione significativa nel secondo, con un abbattimento degli investimenti pari al 42%”, ha dichiarato Francesco Giordano, Partner di PwC Italia e responsabile del settore Private Equity. “I settori delle infrastrutture e degli buyout in particolare hanno subito, risentendo della mancanza di grandi operazioni che avevano invece caratterizzato i periodi precedenti”.

Nel 2025, il valore degli investimenti dismessi in rapporto al costo d’acquisto delle partecipazioni ha raggiunto i 4,661 miliardi di euro, registrando una diminuzione del 19% rispetto ai 5,727 miliardi dell’anno precedente. Sono state effettuate 184 uscite, segnando un incremento del 17% rispetto alle 157 del 2024.

La modalità più comune per realizzare i disinvestimenti è stata la vendita a un operatore industriale, con 69 exit che costituiscono il 37% del totale. Tuttavia, il canale che ha generato il maggior valore è stato quello delle vendite ad altri fondi di private equity, ammontando a 2.049 milioni di euro, corrispondente al 44% del totale.

Giovanni Lombardi Stronati