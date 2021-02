Ainett Stephens a Verissimo: “Dicono che abbiano ucciso mia madre e mia sorella” | Video Mediaset

Ainett Stephens a Verissimo ha parlato di due grandi drammi nella sua vita. Il primo riguarda la sparizione di sua madre e sua sorella di cui non ha più notizie dal 2004. Il secondo la salute del figlio. “A due anni mio figlio ha smesso di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico”. La Stephens ha continuato dicendo: “È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere. Questa esperienza mi ha cambiato la vita. I primi mesi sono stata molto male, ma dopo, grazie anche alla preghiera, ho deciso di andare avanti. Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa”.

Parlando invece della scomparsa della madre e della sorella l’ex Pantera Nera ha raccontato: “Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno“.

