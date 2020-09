Air Italy: nulla di fatto sulla Cig, la decisione slitta a giovedì

Non è stato ancora raggiunto l’accordo su Air Italy. Il vertice che si è tenuto oggi non ha portato a una soluzione per assicurare 10 mesi di cassa integrazione ai 1.453 dipendenti Air Italy. Il tutto è stato rinviato a giovedì mattina, riferiscono alcune fonti vicine al dossier.

All’incontro, che si è tenuto in videoconferenza, hanno partecipato i rappresentanti dei ministeri del Lavoro, Trasporti, Sviluppo economico, gli assessori al Lavoro delle Regioni Sardegna e Lombardia, i sindacati, i dirigenti della compagnia aerea e i liquidatori dell’azienda.

Il vertice, raccontano le fonti, ha portato a enormi passi avanti ma si dovrà attendere ancora giovedì per limare gli ultimi dettagli dell’accordo.

