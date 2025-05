airbnb-oltre-le-case,-servizi-ed-esperienze-in-una-sola-app

(Adnkronos) – Oltre 100 anni fa nacquero le catene alberghiere moderne, che hanno dominato il settore dei viaggi per quasi un secolo. Fino a quando, nel 2007, ai fondatori di Airbnb venne un’idea: prenotare una casa con la stessa facilità con cui si prenota una camera d’albergo. Da allora, Airbnb ha superato i 2 miliardi di ospiti, trasformando il modo di viaggiare delle persone. Ma un viaggio indimenticabile non si ferma all’alloggio. Per questo oggi Airbnb ha presentato: servizi Airbnb tutto ciò che rende ogni soggiorno ancora più speciale; esperienze Airbnb un modo per scoprire un luogo insieme ad esperti che lo abitano; app Airbnb un design rinnovato per prenotare facilmente alloggi, servizi ed esperienze, tutto da un’unica piattaforma.

“Diciassette anni fa abbiamo cambiato il modo di viaggiare delle persone. Oggi, dopo oltre 2 miliardi di ospiti, Airbnb è diventato l’alloggio per antonomasia”, ha dichiarato Brian Chesky, co-fondatore e ceo di Airbnb. “Con il lancio dei servizi e delle esperienze, stiamo nuovamente cambiando il modo di viaggiare. Ora con Airbnb si può fare molto di più che prenotare un Airbnb.”

Spesso le persone scelgono di soggiornare in un hotel per i servizi offerti, come il servizio in camera, la palestra o la spa. Da oggi, sarà possibile usufruire di questi e molti altri servizi direttamente al proprio alloggio Airbnb. I servizi Airbnb, sono stati pensati per rendere ogni soggiorno speciale. Al lancio saranno disponibili 10 categorie – chef, servizi fotografici, massaggi, trattamenti benessere, allenamenti personalizzati, cura dei capelli, trucco, trattamenti unghie, pasti pronti e catering – in 260 città. La qualità dei servizi Airbnb viene verificata valutando competenze e reputazione degli host. In media, gli host di servizi vantano 10 anni di esperienza, hanno completato la procedura di verifica dell’identità di Airbnb e sono tenuti a presentare licenze e certificazioni pertinenti. Tra loro figurano chef di ristoranti stellati Michelin, fotografi pluripremiati e allenatori rinomati.

I prezzi dei servizi Airbnb sono pensati per tutti, con numerose opzioni a meno di 50 dollari. Gli ospiti possono scegliere tra una vasta gamma di offerte che spazia da pasti pronti a prezzi accessibili a sessioni di allenamento quotidiane con personal trainer rinomati, oltre a offerte create in esclusiva e disponibili solo su Airbnb. Da oggi, chi desidera proporre un servizio Airbnb può registrarsi come host. Le candidature sono aperte a professionisti con esperienza, interessati a condividere le proprie competenze e sviluppare la propria attività, tramite il sito: Airbnb.com/host/services.

Le nuove esperienze Airbnb sono offerte da persone esperte del luogo e sono disponibili al lancio in 650 città in tutto il mondo, e il numero è destinato ad aumentare. Le proposte disponibili includono esperienze culturali e museali, tour gastronomici e lezioni di cucina, attività outdoor, visite a gallerie d’arte, laboratori artistici e di moda, ed infine esperienze di fitness, benessere e bellezza. La qualità delle esperienze Airbnb, viene valutata secondo criteri di competenza, reputazione e autenticità. Gli host sono selezionati in base alla loro esperienza, al legame con il territorio e al feedback degli ospiti. Il processo di valutazione è continuo, con controlli regolari per garantire il rispetto degli standard elevati della piattaforma.

In molte città sono già disponibili le Airbnb Originals: esperienze straordinarie progettate in esclusiva per Airbnb, come ad esempio una lezione di pasticceria presso la rinomata boulangerie French Bastards con la chef Raphaëlle Elbaz, una partita di beach volley sull’iconica spiaggia di Leblon, a Rio, con l’atleta olimpica Carol Solberg. Alcune esperienze sono condotte da celebrità di fama mondiale: trascorrere una giornata nel mondo anime con Megan Thee Stallion, immergersi in un set di Short n’ Sweet con Sabrina Carpenter per una giornata di glamour, danza e caffè, o trascorrere una domenica con Patrick Mahomes, e imparerai a fare un lancio perfetto e gustando un barbecue a Kansas City.

Le esperienze Airbnb sono pensate anche per favorire la connessione tra ospiti. Entro la fine dell’anno, saranno disponibili nuove funzionalità che permetteranno di visualizzare in anticipo gli altri partecipanti all’attività, inviare messaggi al gruppo o ai singoli ospiti durante l’esperienza e rimanere in contatto una volta terminata l’attività, sempre nel rispetto della privacy. Le esperienze Airbnb sono disponibili anche nella propria città, senza la necessità di essere in viaggio, rendendo possibile vivere momenti significativi anche vicino a casa.

Chi desidera proporre un’esperienza Airbnb può registrarsi come host. Le candidature sono aperte a chi possiede una conoscenza approfondita della propria città e propone attività originali non disponibili altrove, tramite il sito Airbnb.com/host/experiences.

La nuova versione dell’app accompagna l’utente lungo tutte le fasi del viaggio: dopo la prenotazione dell’alloggio, vengono proposti servizi ed esperienze personalizzati in base alla destinazione e ai compagni di viaggio. All’arrivo, viene fornito un programma dettagliato con le informazioni per il check-in e un riepilogo giornaliero delle prenotazioni. Per tutta la durata del soggiorno, vengono suggerite esperienze disponibili nelle vicinanze. I servizi e le esperienze Airbnb, insieme alla nuova app, sono disponibili da oggi.