airbus:-da-gruppo-saudia-ordine-di-10-aeromobili-airbus-a330neo-per-flyadeal

Roma, 23 apr. (askanews) – Il Gruppo Saudia ha annunciato l’ordine ad Airbus per 10 aeromobili A330-900 per la sua controllata flyadeal. Si tratta del primo ordine di aeromobili widebody per la consociata e apre la strada a nuovi servizi di lungo raggio e a una migliore esperienza per i passeggeri, facendo avanzare l’obiettivo della compagnia aerea di operare la flotta più giovane tra le compagnie aeree low-cost del Medio Oriente.

L’accordo, informa una nota, è stato annunciato nel corso di una cerimonia di firma tenutasi presso gli stabilimenti Airbus di Tolosa alla presenza di Sua Eccellenza l’Ing. Ibrahim Al-Omar, Direttore Generale di Saudia Group, Christian Scherer, CEO Commercial Aircraft di Airbus, Saleh Eid, Vice President Fleet Management and Agreements di Saudia Group e Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales Commercial Aircraft di Airbus.

Ibrahim Al-Omar ha dichiarato: “Questo accordo segna una pietra miliare nella nostra ambiziosa strategia di modernizzazione ed espansione della nostra flotta. Si basa sullo storico accordo dello scorso anno con Airbus per 105 aerei. Questo passo è in linea con le nostre strategie nazionali nell’ambito della Saudi Vision 2030, che mira a collegare 250 destinazioni e a facilitare i viaggi di oltre 330 milioni di viaggiatori e 150 milioni di turisti entro il 2030”.

Benoît de Saint-Exupéry ha dichiarato: “L’ordine di A330neo da parte di Saudia Group per flyadeal segna un passo fondamentale nell’avanzamento dell’ambizione del Regno di sbloccare i mercati del lungo raggio e attrarre nuovi clienti. La comprovata versatilità dell’A330neo, l’efficienza di nuova generazione e l’eccellente esperienza dei passeggeri di supporteranno perfettamente la crescita strategica del Gruppo Saudia e solidificheranno la sua posizione di leader globale dell’aviazione. Non vediamo l’ora di vedere il versatile campione volare con i colori di flyadeal”.

Saudia Group ha ordinato 105 aeromobili Airbus, tra cui 54 A321neo per flyadeal nel maggio 2024. Attualmente flyadeal opera una flotta di 37 aeromobili della Famiglia A320 e Saudia una flotta di 93 aeromobili della Famiglia A320 e A330. Alimentato dai motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330-900 è in grado di volare per 7.200 miglia nautiche / 13.300 km senza scalo.

Alla fine di marzo 2025, la Famiglia A330 aveva ottenuto oltre 1.800 ordini fermi da più di 130 clienti in tutto il mondo. Come tutti gli aeromobili Airbus, la Famiglia A330 è già in grado di operare con il 50% di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) e punta a raggiungere il 100% di capacità SAF entro il 2030.