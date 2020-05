MILANO (ITALPRESS) – A un anno di distanza dalla firma dell’accordo tra Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Banco BPM, il gruppo bancario conferma il suo impegno come partner istituzionale di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e di divulgazione della corretta informazione sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

Nel mese di maggio questo impegno e’ rivolto in particolare alla ricerca di AIRC sui tumori che colpiscono le donne, in occasione dell’Azalea della Ricerca: Banco BPM sostiene infatti una quota significativa dei costi di spedizione delle piantine, che per la prima volta in trentasei anni non sono distribuite in piazza dai volontari,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Airc e Banco Bpm insieme contro i tumori delle donne proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento