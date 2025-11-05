mercoledì, 5 Novembre , 25
airc,-viaggio-nella-cellula-umana-per-scoprire-come-nasce-la-ricerca
AIRC, viaggio nella cellula umana per scoprire come nasce la ricerca

AIRC, viaggio nella cellula umana per scoprire come nasce la ricerca

Video NewsAIRC, viaggio nella cellula umana per scoprire come nasce la ricerca
Redazione-web
Di Redazione-web

Esperienza in realtà aumentata ideata da XMetaReal

Milano, 5 nov. (askanews) – Entrare nel cuore di una cellula umana, osservare cromosomi e mitocondri e capire come nasce la ricerca contro il cancro. È l’esperienza immersiva di realtà aumentata ideata da XMetaReal per Fondazione AIRC, che propone una nuova forma di divulgazione scientifica. Il video dell’esperienza AIRC, che mostra un viaggio dentro una cellula , diventa un esempio concreto di come la realtà estesa possa coniugare conoscenza, emozione e innovazione, passando dalla divulgazione scientifica alla formazione aziendale. Un linguaggio nuovo che avvicina le persone alla scienza come al mondo del lavoro, con l’obiettivo di trasformare la tecnologia in una leva di crescita condivisa.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.