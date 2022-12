Aires, Belingheri (Trony) e Dell’Acqua (Euronics) nel direttorio

Scozzoli: 2023 sarà impegnativo, focalizzati su aspetti strategici

Roma, 22 dic. (askanews) – Stefano Belingheri, direttore generale di Trony, e Massimo Dell’Acqua, amministratore delegato di Euronics. Entrano nel Consiglio Direttivo di Aires, l’Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati che aderisce a Confcommercio Imprese per l’Italia. Lo riporta un comunicato della stessa associaizone, aggiungendo che resta in Consiglio anche Alessandro Butali, cooptato come past president.

Il consiglio direttivo risulta pertanto composto dal presidente Andrea Scozzoli (Unieuro), dal vicepresidente Emanuele Cosimelli (Mediaworld); Belingheri (Trony); dell’Acqua (Euronics); Roberto Omati (Expert); Butali (past president) e Davide Rossi (indipendente).

“Abbiamo dimostrato come lavorando focalizzati sugli aspetti veramente strategici e in piena unità di intenti tra tutte le imprese associate sia possibile raggiungere insieme obbiettivi straordinari, anche con risorse non certo faraoniche – ga commentato Scozzoli -. Un plauso particolare al direttore generale Davide Rossi che ha svolto anche una importante funzione di coordinamento e sintesi con altre realtà rappresentative del Retail a livello nazionale ed europeo. Andiamo avanti, consci del fatto che il 2023 sarà un anno impegnativo ma anche sicuri di avere tutte le competenze e le energie che ci consentiranno di affrontare al meglio i mesi che ci attendono”.

Gli associati includono Euronics (insegne Euronics, Euronics Point, Comet, Sme), Expert (insegne Expert, Grancasa), GRE (insegne Trony e Sinergy), Mediaworld e Unieuro (insegne Unieuro e Monclick). Il fatturato totale diretto delle aziende associate (escluso indotto) nel 2021 è stato di oltre 12 miliardi di Euro, con oltre 28.000 addetti assunti a tempo indeterminato.

Secondo la relazione di fine anno di Scozzoli il 2022 chiude il triennio più drammatico e difficile ma al tempo stesso più significativo per il Retail Specializzato di Prodotti Elettrici ed Elettronici. Anni complicati nei quali tuttavia il settore, grazie al supporto di una Associazione di Categoria fortemente coesa, ha rivendicato, ha saputo non solo reagire ma anche trovare nuove energie.

