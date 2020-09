AirPods 2 con e senza custodia di ricarica wireless al prezzo minimo storico su Amazon!

Le AirPods sono di nuovo in sconto su Amazon ma questa volta viene raggiunto un prezzo mai visto prima per il modello classico, quello con custodia di ricarica tramite cavo. Approfittatene per portarvi a casa un ottimo accessorio per i vostri dispositivi Apple ad un prezzo più che scontato.

AirPods 2.0, le originali, con custodia di ricarica tramite cavo, al prezzo minimo storico!

Prima: 179.00€ → Promo: 110.69€

Questo invece è il modello con custodia di ricarica Wireless.

